Spaccia hashish fuori dal centro: nei guai giovane incensurato

Spaccia hashish ad un suo coetaneo fuori dal centro abitato di Osimo. La polizia ha arrestato un ragazzo di origine italo-tunisina il 23 dicembre. Il giovane stava cedendo la droga in cambio di 200 euro quando gli agenti, dopo averlo pedinato, lo hanno messo in manette. Inoltre, aveva nascosto negli slip altri 40 grammi di hashish già divisi in dosi e nel suo appartamento gli agenti hanno trovato quasi mille euro in contanti da 20 e 50 euro.

Il giovane incensurato è stato sottoposto a processo per direttissima al tribunale di Ancona, il giudice ha convalidato l'arresto e il sequestro di droga e denaro e lui, d'accordo con il suo legale, ha deciso di patteggiare la pensa, sospesa per concessione dei benefici di legge, a sei mesi di reclusione e mille euro di multa. Nei guai anche l'acqurente suo coetaneo, che sarà segnalato all'autorità amministativa per intraprendere un programma terapeutico e socio riabilitativo.