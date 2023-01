Butta l'involucro nel tombino, ma i poliziotti ne trovano un altro con l'hashish: pusher denunciato

ANCONA - Nervoso al controllo delle volanti, butta via un un involucro nel tombino di via Marconi. I poliziotti riescono però a recuperarne un altro con dell'hashish. Per il 25enne è scattata la denuncia per spaccio. Il giovane aveva anche 80 euro nella tasca della felpa e una banconota da 10 euro in mano, tutto denaro che secondo gli investigatori è provento dell'attività di pusher. Irregolare sul territorio, è stato portato un questura e denunciato.