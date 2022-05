Spaccio di eroina, 15 denunce e tre indagati: tutto è partito dall'arresto di due trafficanti "ovulatori"

MARCHE - Misure cautelari a carico di tre indagati e 15 denunce nell'ambito dell'operazione antidroga Tifone, portata a termine dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, che ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale dedita allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

A far scattare le indagini, l'arresto di due trafficanti "ovulatori" tunisini. Sequestrati circa 300 grammi di eroina pura. Gli accertamenti patrimoniali nel frattempo eseguiti dai militari sul conto degli indagati hanno permesso di appurare una sproporzione tra beni posseduti e redditi ufficialmente dichiarati, per cui è stato proposto il sequestro preventivo dei beni per un valore complessivamente pari a 160.575,00 euro.