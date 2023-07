Giro di spaccio a scuola, chiuse le indagini: in 10 rischiano un processo

SENIGALLIA - A volte era mezzo grammo, altre volte quantità che arrivavano anche ad un etto. Sarebbe circolato di tutto fuori e dentro due scuole superiori della città: cocaina, marijuana, hashish e persino ecstasy. Il pagamento era cash con un giro di soldi non propriamente da studenti: da 100 euro per le piccole dosi a 800 euro per i quantitativi più grossi. Adesso in dieci, tra loro anche ex studenti, rischiamo un processo per spaccio di sostanze stupefacenti. La procura ha chiuso in questi giorni una maxi indagine di droga con episodi che partono anche dal 2013.

A stroncare il giro sono stati i carabinieri, coordinati nelle indagini dal pm Ruggiero Dicuonzo. I militari si erano accorti che fuori dalle scuole c’era qualche passaggio di droga. Hanno fermato gli studenti, che acquistavano, ricostruendo lo spaccio che andava avanti da anni. Indagando è emerso che tra gli spacciatori c’erano stati anche ex studenti di quelle scuole. Gli indagati hanno tra i 22 e i 32 anni e sono tutti residenti a Senigallia. Ad uno di loro la procura contesta 18 cessioni, fatte anche a ragazzini e ragazzine ancora minorenni. Gli ultimi episodi di spaccio arrivano a gennaio di questo anno. Ora gli indagati hanno tempo di chiedere di essere sentiti dal pm o presentare memorie difensive per contestare le accuse.