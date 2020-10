Aveva ingerito 26 ovuli di eroina, preso dalla Finanza

A Civitanova Marche la Guardia di finanza ha arrestato un uomo in stazione che aveva ingerito 26 ovuli di eroina. Durante i controlli di routine sui passeggeri in discesa da un treno regionale i finanzieri hanno fermato un nigeriano 24enne residente a Prato che, alla vista dei militari, ha manifestato subito un evidente stato di agitazione e sofferenza fisica. I finanzieri maceratesi hanno accompagnato d'urgenza l'uomo all'ospedale di Civitanova Marche per i dovuti accertamenti sanitari grazie ai quali i medici hanno potuto constatare che il 24enne aveva ingerito 26 ovuli di eroina pari ad oltre 275 grammi per un valore di circa 30mila euro.

Il nigeriano é stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto alla casa circondariale di Ancona Montacuto. Ma l'arresto non é la cosa peggiore che poteva capitare all''ovulatore dato che occultare nelle cavita' endoaddominali corpi estranei l'ha esposto ad un serio pericolo di vita dovuto al possibile scoppio degli ovuli ingeriti.