Spaccio di droga ed eccesso di alcolici, denunce e segnalazioni sul lungomare

SENIGALLIA- Serata – quella di sabato 9 luglio - di controlli, denunce e segnalazioni sul lungomare di Senigallia.

I Carabinieri, insieme al Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno individuato dalle parti dei giardini Morandi due giovani in possesso di 17 grammi di hashish già diviso in dosi con tanto di materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Entrambi sono stati denunciati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Inoltre, alle Prefetture competenti, sono stati segnalati quattro giovani come assuntori di droga visto il possesso riscontrato per uso personale.

Una donna, infine, residente a Jesi è stata fermata intorno alle 4.00 e denunciata per guida in stato di ebbrezza visto il tasso alcolico di 1,25 g/L. Alla stessa è stata ritirata la patente.