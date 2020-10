Un via vai di ragazzi da quella casa, dentro c'era droga dovunque: arrestato 37enne

Ieri sera i carabinieri di Falconara hanno arrestato un 37enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’abitazione dell’uomo a Castelferreti era già da tempo tenuta sotto controllo dai militari per il continuo via vai di ragazzi. Così, ieri pomeriggio, i militari hanno fatto irruzione nella casa. Grazie anche al cane antidroga Bob dei carabinieri cinofili di Pesaro, è stata fatta una perquisizione.

Il risultato? 15 grammi di marijuana e 35 di hashish trovate dentro una credenza della sala da pranzo. In una piccola cantina sono state invece trovate 8 buste termosaldate in cellophane contenenti oltre 400 grammi di marjuana, due panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma contante di 6.500 euro che, secondo gli investigarori, sono il frutto dello spaccio.