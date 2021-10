Spaccio, cocaina nascosta nel borsone: arrestato un 50enne

A Senigallia la polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, di origine albanese, trovato in possesso di oltre 6 etti di cocaina nascosti in un borsone. Altra droga, poi, è stata ritrovata all'interno della sua abitazione, insieme a soldi e strumenti per il confezionamento.

I poliziotti, che tenevano d'occhio il soggetto da un po', lo hanno controllato sotto il suo appartamento, proprio mentre stava rincasando a bordo della sua automobile. Una volta bloccato, il 50enne si è mostrato piuttosto agitato e, via via che gli agenti proseguivano nel controllo, il suo nervosismo aumentava. Nascosti, all’interno di un borsone, oltre ad un coltello a serramanico, due grossi involucri che contenevano la polvere e di cui lui diceva di non conoscere la provenienza e neppure il contenuto.

Gli agenti, poi, hanno perquisito anche la sua abitazione dove hanno trovato dosi già pronte di sostanza stupefacente, nonché diverse migliaia di euro ritenute provento del reato e tutta la strumentazione idonea al confezionamento delle dosi. Il grosso quantitativo di stupefacente, ritrovato e sottoposto a sequestro, poteva fruttare una somma pari ad oltre 100mila euro. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al momento si trova in carcere a Montacuto, in attesa del giudizio di convalida.