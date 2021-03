La droga viaggia nonostante il coprifuoco, nel trolley del pusher mezzo chilo di cocaina

La droga viaggiava all'interno di un trolley, pronta probabilmente per essere immessa nel territorio. E' finito in arresto il pusher di 29 anni, dominicano, fermato nella notte tra sabato e domenica nella zona della stazione ferroviaria di Ancona.

Il giovane nascondeva un panetto con circa 500 grammi di cocaina purissima. A tradirlo è stato il nervosismo che ha insospettito i carabinieri di Ancona, che hanno così deciso di perquisirlo. Il 29enne, residente a Martina Franca, non è chiaro se si fosse già fermato in città per consegnare alcune dosi di cocaina oppure fosse diretto altrove. E' certo però che, oltre allo stupefacente, il pusher aveva anche 200 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Portato in caserma e sottoposto ad accertamenti di rito ora si trova all'interno del carcere di Montacuto, in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì mattina.