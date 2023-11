Droga nel bar del capoluogo, tra i clienti persone già note per spaccio: scatta il sequestro

ANCONA – Avevano notato numerosi movimenti all’interno del locale, ed una perquisizione mirata ha permesso di accertare l’attività di spaccio di stupefacenti. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Collemarino, con l'ausilio della Sezione Operativa del NORM di Ancona e dal Nucleo Carabinieri cinofili di Pesaro, hanno sottoposto a controllo un bar del capoluogo dorico. Durante le indagini, era stata riscontrata la presenza di persone già note alle forze dell’ordine, in particolare per reati in materia di droga, intenti a consumare bevande alcoliche, insieme alle quali venivano verosimilmente cedute le sostanze.

Nel corso della perquisizione, sono state ritrovate sostanze stupefacenti di diversa natura del peso complessivo di 24 grammi circa, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di una donna (residente in Ancona) alla Procura della Repubblica di Ancona, per cui si configura il reato di detenzione ai fini di spaccio.