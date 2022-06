Spacciava cocaina a tutte le ore comunicando via social: arrestato un cinquantenne

LORETO- Quasi duemila episodi di spaccio di cocaina documentati dall’estate del 2021 fino a febbraio. "Lavorava" a tutte le ore il cinquantaduenne residente a Loreto arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri a cui è seguito il sequestro della sostanza stupefacente.

Nel tempo era arrivato a smerciare dosi da 0.30, 0.50 e 1 grammo per un valore complessivo che oscillava dai 30 ai 100 euro a consegna. Dalle lunghe investigazioni effettuate, tenendo conto che il soggetto teneva un comportamento molto prudente comunicando soprattutto via social in un linguaggio in codice, è emerso come il cinquantenne potesse rappresentare un punto di riferimento per lo spaccio in tutta la zona della Val Musone tenendo i rapporti anche con diversi gruppi criminali per l’approvvigionamento della droga.

Sempre nel corso delle indagini è stato possibile risalire ad una lunga lista di assuntori e spacciatori disseminata in un’area compresa tra la Val Musone e la provincia di Macerata.