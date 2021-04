Spaccia cocaina in strada e a casa ha quasi mezzo chilo di droga: arrestato

Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Osimo mentre cede ad un cliente 20 grammi di cocaina. In casa nasconde altri, 22.500 euro e diverso materiale per confezionare le dosi. Nei guai un 38enne originaro dell'Albania ma residente a Montelupone accusato di spaccio

I militari dell'Aliquota operativa della Compagnia di Osimo stavano pattugliando la Costa Bianca di Loreto quando hanno notato la presenza di un uomo alla guida di un’Audi A3, probabilmente di ritorno da Porto Recanati. Seguito a distanza, la pattuglia ha notato che l'auto si dirigeva verso la strada provinciale di Bella Luce, per poi addentrarsi nel centro abitato del comune di Potenza Picena e accorsarsi vicino ad una piazza.

Il 38enne ha passato velocemente l'involucro di "bianca" ad un altro uomo che si era avvicinato. Immedaito l'intervento dei carabinieri che hanno fermato il cliente, mentre l'Audi è stata bloccata a poca distanza. All'interno del mezzo i militari hanno trovato mille euro ancora avvolti in un elastico, occultati sotto il sedile lato passeggero. Dalla successiva perquisizione domiciliare, poi, sono stati rinvenuti altri 130 grammi di cocaina, 330 grammi di marijuana, 22.500 euro quale provento dell’attività illecita, bilancini per pesarla e attrezzatura già pronta per confezionare le dosi, il tutto ben nascosto nella soffitta della casa. Sostanze e materiali per lo spaccio sono stati sequestrati. L'indagato si trova ora nel carcere di Montacuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’udienza di convalida nei prossimi giorni.

