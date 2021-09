Eroina e cocaina nascosta tra le piante: arrestato un 28enne

L'uomo è stato pedinato dagli agenti della Squadra Mobile e perquisito. Per lui è scattata la denuncia per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Nascondeva alcune dosi di droga in un pacchetto di sigarette che teneva nascosto tra le piante vicine al bar dov'era seduto. Arrestato dalla Squadra Mobile di Ancona un 28enne disoccupato irregolare di origine tunisina per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato scoperto dagli agenti con cinque grammi di eroina e dieci di cocaina, poi sequestrati.

I poliziotti hanno svolto un'attività di pedinamento e per due volte era stato visto cedere la droga ai clienti stando seduto al tavolino di un bar. Immediatamente gli agenti lo hanno bloccato e controllato ma lui, di contro, ha inizato ad agitarsi cercando di resistere tanto da rendersi necessario l’intervento di altri agenti in servizio di volante. Dalla perquisizione successiva i poliziotti hanno scoperto sia lo stupefacente appena ceduto ai due acquirenti, sia altra droga che lo spacciatore nascondeva dentro un pacchetto di sigarette occultato dallo stesso tra le vicine piante: al suo interno c'era un involucro chiuso con cellophane contenente dieci grammi di cocaina e altri quattro involucri in cellophane contenenti cinque grammi di eroina ed un involucro con sostanza da taglio. Oltre allo stupefacente e alla sostanza da taglio tra la vegetazione è stata rinvenuta anche la somma di 400 euro in banconote di vario taglio, sicuro provento dell'attività di spaccio.



Durante altri servizio di appostamento il pusher era già stato visto trattare con i tossicodipendenti. Visti i gravi indizi di reità, quindi, il tunisino è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.