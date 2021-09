Sovrappasso Torrette, questione di settimane: i tempi del cantiere

Sovrappasso di Torrette, cantiere sempre più vicino. Per l'assessore comunale ai lavori pubblici, Paolo Manarini, è questione di settimane. «L'appalto è stato vinto da una ditta di Jesi, la consegna dei lavori è prevista entro la fine del mese e l'avvio dei lavori nella prima decade di ottobre. Dureranno 4 o 5 mesi, ma molto dipenderà anche dalla situazione meteorologica» ha risposto l'assessore all'interrogazione di Sandra Gambini (Pd). «Il sovrappasso ovviamente avrà due torri, una in via Metauro e l'altra nell'area ospedale per la quale abbiamo chiesto all'azienda ospedaliera l'ok a occupare la zona già concordata. Alcuni aspetti tuttavia andranno a influire sulla viabilità di via Conca- prosegue l'assessore-per realizzare la torre a valle servirà una palificazione di sostegno e per alcuni giorni sarà modificata la corsia attualmente segnalata per uscire dall'ospedale».

L'annuncio è arrivato in risposta a un'interrogazione più ampia sulla viabilità di Torrette. «Già questa settimana il tempo di attesa per l'attraversamento pedonale del semaforo davanti all'ospedale sarà portato da uno a due minuti, con un cartello che lo spiegherà- ha aggiunto Stefano Foresi-una misura importante per l'entrata e uscita dalla città nelle ore di punta. Il cantiere del Salesi ha poi obbligato ad avere un'uscita unica per gli utenti dell'ospedale, sulla parte destra verso il mare. E' rimasta quindi una sola corsia di marcia verso Ancona contro le due in direzione autostrada. Abbiamo rifatto la segnaletica orizzontale che permette di osservare meglio le corsie. Il parcheggio Metauro sarà invece oggetto di valutazione da parte degli ingegneri del piano urbano dei parcheggi».