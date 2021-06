Inaugurato il sottopasso di via Mameli, come migliora il collegamento tra centro e spiaggia

FALCONARA - E’ stato inaugurato nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno, dal sindaco Stefania Signorini il sottopasso ‘Don Duilio’ di via Mameli, ristrutturato e ampliato, predisposto per l’installazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Al taglio del nastro, nel rispetto delle norme anti-contagio, hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Luca Cappanera, l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, quello alle Manutenzioni Romolo Cipolletti, consiglieri, tecnici comunali, progettisti, rappresentanti di Rfi (proprietaria del tunnel) e di Ricciardello (la società d’appalto), bagnanti e operatori balneari. La ristrutturazione, per un importo di oltre 400mila euro, è stata finanziata dall’Autorità Portuale, cui si era rivolto l’allora sindaco Goffredo Brandoni durante la scorsa legislatura, dopo aver ottenuto un altro finanziamento per il sottopasso di Palombina Vecchia.

Il progetto redatto dallo Studio di ingegneria Talevi ha previsto anche interventi per evitare le infiltrazioni d’acqua, oltre a un allargamento e a un aumento dell’altezza del tunnel, lungo complessivamente 68 metri: attraverso l’abbassamento del piano calpestabile è stata ricavata un’altezza minima di 2,05 metri, che in alcuni punti arriva ad oltre 2,30 metri (prima l’altezza minima era di 1,73 metri), mentre la larghezza minima è arrivata fino a 90 centimetri (contro i 77 di prima) per adeguare il sottopasso all’accesso dei disabili in carrozzina. La scala di accesso di via Mameli è stata allargata a 1,5 metri. E’ stato inoltre rifatto il sistema di sollevamento e di allontanamento delle acque piovane e di lavaggio, i cassonetti di contenimento delle condotte fognarie, l’impianto elettrico e dell’illuminazione, l’impermeabilizzazione e l’intonacatura della volta e ora il tunnel ha una nuova pavimentazione antisdrucciolo. Sul lato di via Mameli sarà installato un ascensore, mentre sul lato della spiaggia è stata realizzata una rampa per le persone in carrozzina e con difficoltà motorie.

In occasione della riapertura del sottopasso sono stati rimossi i cantieri e questo ha permesso di ripristinare la viabilità in via Mameli, tratto via Verdi-via Flaminia, che è tornata a senso unico in direzione mare. Sono stati inoltre ripristinati gli stalli per la sosta delle auto (a pagamento) e dei motocicli. «Per portare a termine la ristrutturazione del tunnel – dice il sindaco Stefania Signorini – abbiamo dovuto affrontare una serie di battaglie, la più dura con Rfi, che a lavori già iniziati ha chiesto una fidejussione di 50 milioni di euro, contro i 5 milioni richiesti inizialmente. E’ stato necessario un lungo confronto con i vertici della società ferroviaria per superare l’impasse». «Sono state numerose le difficoltà che abbiamo dovuto superare – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – a partire dal primo bando per individuare la ditta d’appalto, andato deserto. Solo quello del novembre 2019 ha avuto risposta dalla società Ricciardello. Poco dopo l’aggiudicazione il cantiere ha subito forti rallentamenti a causa della pandemia, che ha comportato modifiche delle norme di sicurezza, vista la difficoltà a garantire il distanziamento in uno spazio tanto ristretto. Le richieste di Rete Ferroviaria Italiana, infine, hanno costretto i progettisti esterni a mettere a punto una soluzione progettuale alternativa». Ora, per l’installazione dell’ascensore, il Comune sta attendendo l’autorizzazione dell’Ustif (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti). Si conta di metterlo in funzione per la stagione estiva 2022.