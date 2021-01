Spacca le telecamere del sottopassaggio davanti agli amici: denunciato un 19enne

La Squadra Mobile della polizia di Ancona ha individuato il ragazzo ch in preda ai fumi dell'alcool ha spaccato due telecamere. I video li ha consegnati l'assessore in persona

Atti vandalici in piazza Salvo D'Acquisto. Individuato e denunciato il presunto autore, un 19enne residente ad Ancona. Il giovane era ubriaco quando si è scagliato contro duenel sottopassaggio di piazza Salvo d'Acquisto, vicino al centro per l'impiego.

L'assessore alla Protezione Civile di Ancona, Stefano Foresi, ha consegnato agli agenti della Squadra Mobile i video dell'impianto di sorveglianza. Le immagini hanno consentito ai poliziotti di rintracciare l’autore degli atti vandalici. Così gli agenti in poche ore sono riusciti a risolvere il caso e nel pomeriggio di ieri hanno identificato il 19enne che sembrerebbe aver compiuto quella bravata davanti agli amici. Il 19enne è stato portato in questura e, dopo i rilievi foto dattiloscopici da parte del Gabinetto Interregionale di polizia Scientifica, il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato commesso per futili motivi.