In casa non c'è, il sorvegliato speciale era andato al mare: arrestato sotto l'ombrellone

Il sorvegliato speciale invece di starsene in casa, era andato a prendere il sole al mare. Per questo il 29enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Osimo. I militari del Radiomobile ieri pomeriggio sono andati a verificare che fosse in casa, nell’ambito dei controlli delle persone sottoposte a prescrizioni specifiche, ma l’uomo, colpito anche da un obbligo di soggiorno nel Comune di Osimo, nell’abitazione non c’era e mancava sin dalla notte precedente.

Il 29enne, sottoposto alla misura speciale dall’11 luglio scorso per la durata di 3 anni, con l’obbligo di permanere in casa dalle 22 alle 7, è stato rintracciato nei pressi di uno stabilimento balneare di Numana. Qui è stato ammanettato. L’arresto è stato convalidato dal giudice che ha confermato la misura di sorveglianza speciale, rimettendolo in libertà.