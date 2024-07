Scoperto ad armeggiare dentro un'auto in sosta, aveva con sè la refurtiva ed attrezzi per lo "scasso"

ANCONA – Lo hanno sorpreso alle prime luci dell’alba, dentro un’auto ferma all’interno della quale si era introdotto. Intorno alle 6 di stamattina, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Petrarca dove era stata segnalata una persona intenta a trafugare alcuni oggetti in una macchina in sosta.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato ed identificato un 28enne di origini libiche, regolare sul territorio nazionale e residente fuori regione, privo del permesso di soggiorno e di qualsiasi altro documento di identità. Condotto presso gli uffici di via Gervasoni, nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di un cacciavite, un metro e un nastro metallico, mentre all'interno dello zaino che indossava gli agenti hanno rinvenuto gli oggetti che probabilmente il ragazzo era riuscito a prelevare dal veicolo.

Il 28enne è stato quindi denunciato per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per non aver esibito un documento che attestasse la sua regolarità sul territorio. Inoltre, in considerazione dei numerosi precedenti proprio per reati contro il patrimonio e del fatto che l'uomo si trovasse in città senza alcun valido motivo, il Questore ha emesso nei suoi confronti anche la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, in base al quale dovrà lasciare immediatamente il territorio del capoluogo dorico all’interno del quale non potrà rientrare per i prossimi tre anni.