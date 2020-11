Sorpresi in auto alle 2 di notte: multati tre giovani per aver violato il coprifuoco

Giravano per la città in macchina alle due di notte senza un giustificato motivo. Multati tre giovani per violazione del Dpcm. Ora dovranno pagare 400 euro a testa per aver infranto il coprifuoco che scatta in tutta la Regione dalle 22,00.

E' quanto accaduto domenica 8 novembre quando i Carabinieri di Ancona hanno fermato in via del Fornetto un'auto con a bordo tre giovani tra i venti e ventisette anni, due ragazzi e una ragazza. Difronte all'evidenza dei fatti e senza una giustificazione valida per il mancato rientro a casa, i miliari non hanno potuto far altro che sanzionare i ragazzi per un totale di 1.200 euro.