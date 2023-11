Malore nel sonno, Luca perde la vita a 48 anni. Il collega Giuseppe non regge al dolore e muore poco dopo

OSIMO - Luca Gatto e Giuseppe Muscarella. Due colleghi, due amici, entrambi segnati da un tragico destino comune. Entrambi sono morti nelle scorse dopo aver accusato un malore. Luca è deceduto nel sonno, nel suo appartamento di Porto Recanati. L'uomo, 48 anni, era rientrato da un turno di lavoro ed aveva deciso di mettersi al letto per riposare. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. La notizia è giunta poco dopo a Giuseppe Muscarella, collega di Gatto nella Somacis, azienda di Cerretano che si occupa di circuiti stampati. Giuseppe, forse per il troppo dolore, ha accuato un malore mentre si trovava in azienda e si è accasciato a terra. Inizialmente le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti e non è stato necessario utilizzare il defibrillatore presente in azienda. Sempre cosciente, l'uomo è caricato in ambulanza per il trasporto in ospedale. Durante il tragitto però le sue condizioni sono peggiorate ed il 56enne è deceduto.

Luca Gatto, grande appassionato di calcio e tifosi dell'Osimana, lascia la moglie ed il figlio Alessio. Giuseppe Muscarella lascia la moglie ed il figlio Mattia. Le due salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore potrebbe essere effettuato l'esame autoptico.