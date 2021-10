Pagano la cena al rider con soldi falsi: denunciati due ragazzi

Pagano il rider che consegna la cena d'asporto con una banconota da 50 euro falsa: denunciati due ragazzi, di 19 e 23 anni, per truffa, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Stazione di Brecce Bianche e sono partite dalla denuncia sporta dal titolare di un ristorante della zona. Il corriere, infatti, nello scorso mese di aprile, aveva ricevuto, a seguito di una consegna effettuata tramite una app di consegne a domicilio, la banconota da 50 euro verosimilmente falsa ma lì per lì non si era accorto di nulla. Il denaro contante, successivamente sottoposto a sequestro e trasmesso alla sede dell'agenzia locale della Banca d’Italia, è risultato essere falso e per i due ragazzi è scattata la denuncia.