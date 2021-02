Droga e 25mila euro nascosti in cassaforte: arrestato un 23enne

Nascondeva soldi e droga in una cassaforte in garage. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Staffolo un 23enne del posto. Erano da poco trascorse le 18 quando i militari hanno perquisito la casa del giovane. Già da qualche giorno i carabinieri tenevano sott'occhio l'abitazione del ragazzo per via dei movimenti sospetti e del via vai continuo di giovani. In un primo momento hanno scovato due grinder con residui di droga nella camera da letto e poi sono scesi in garage dove c'era una

Il ragazzo si è rifiutato di sbloccarla e così è intervenuto un fabbro per aprirla. All'interno c'erano 500 grammi di hashish e poco meno di 25 mila euro in contanti, ritenuto provento di spaccio, nonché un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio. Oggi è stato giudicato in direttissima dall'autorità giudiziaria che ne ha disposto gli arresti domiciliari.