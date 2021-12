Soggiorno a scrocco nella struttura ricettiva: denunciato un 41enne

Ha pernottato per diverse volte in una struttura ricettiva di Cupramontana senza pagare. Scatta la denuncia per insolvenza fraudolenta nei confronti di un 41enne residente fuori regione.

Il fatto è avvenuto nelle ultime settimane. Protagonista della vicenda un professionista che si è recato, più volte, in una struttura della zona. Ogni volta il cliente comunicava gli estremi della fattura, senza mai portare a termine il pagamento. Quanto i titolari della struttura, all'ennesimo episodio, hanno comunicato il tutto ai carabinieri della stazione di Cupramontana sono partire le indagini. Il 41enne è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.