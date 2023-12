Società fallite, l’imprenditore Pietro Lanari patteggia a 4 anni per bancarotta fraudolenta

ANCONA - Bancarotta fraudolenta per distrazione relativa a quattro società nell'Anconetano, tra il 2015 e il 2016, in continuazione con un'altra vicenda analoga riguardante la società Kiro Kiro fallita a Macerata nel 2013 e conclusa con una condanna. Per queste accuse il costruttore anconetano Pietro Lanari, il cui Gruppo edile fu uno dei più esposti (circa 200 milioni di euro) nei confronti di Banca Marche a sua volta finita in dissesto nel 2016 per un crac da 2 miliardi, ha patteggiato oggi una condanna a 4 anni di carcere davanti al gup di Ancona. L'imputato, al quale la pena così quantificata consentirà di chiedere benefici come l'affidamento in prova, è stato chiamato a rispondere come amministratore del dissesto di quattro società. Nella prima, la Immobiliare Elle del Lanari Pietro & C. Sas, per l'accusa, sarebbero stati distratti, tra il 2005 e il 2011, circa 6,5 milioni di euro per "prelevamenti soci"; per procurarsi un ingiusto profitto, sempre secondo la tesi accusatoria, l'imprenditore avrebbe indicato utili in bilancio falsificando le scritture contabili ad esempio sovrastimando il capitale detenuto nella Città Ideale (oltre 17 milioni a fronte dei precedenti 35mila euro).

Le altre bancarotte contestate riguardano: Komaros Borgo srl, fallita nell'aprile 2016, da cui sarebbero usciti 11 milioni di euro per finanziare altre aziende del Gruppo; stesso percorso di trasferimento fondi è addebitato per l'Immobiliare Zeus srl, dichiarata fallita nel luglio 2015; infine La Fortezza srl dalla quale sarebbero usciti 45 milioni di euro per acquistare nel 2008 terreni edificabili il cui valore reale, a giudizio della Procura, sarebbe stato di 16 milioni di euro, con un sovrapprezzo di 29 milioni di euro: l'accusa ha sostenuto che parte dell'importo in più, circa 7 milioni di euro, sarebbe tornato all'acquirente tramite bonifici estero su estero.