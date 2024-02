«C'è un corpo a terra in piazza Rosselli», lo trovano privo di sensi. Era un 40enne che aveva bevuto troppo

ANCONA - Quando i soccorritori sono intervenuti in piazza Rosselli hanno trovato l'uomo, un 40enne romeno, disteso a terra come se fosse privo di sensi. Ad allertarli, queta mattina, sono stati dei passanti che hanno notato il corpo del 40enne non distante dalla stazione ferroviaria. Gli operatori della Croce Gialla di Ancona lo hanno visitato ed hanno subito capito che l'uomo aveva perso i sensi a causa del troppo alcol assunto. Per lui è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette dove è stato afatto riprendere. Non è grave.