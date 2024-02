"Aiutatemi, è giorni che mio fratello non risponde", paura a Brecce Bianche: deve intervenire la polizia

ANCONA - Nella tarda serata di ieri è arrivata al numero unico di emergenza una telefonata con la quale un anziano ha chiesto aiuto ai poliziotti poiché non riusciva a mettersi in contatto con suo fratello da qualche giorno. L'uomo ha raccontato che era impossibilitato a raggiungerlo in quanto anziano, malato e fisicamente impossibilitato. Preoccupato per la salute del fratello, ha riferito ai poliziotti che nessun altro familiare poteva recarsi a casa di suo fratello, un 80enne anch'egli malato.

Vista la situazione, i poliziotti si sono recati a casa dell'anziano, in zona Brecce Bianche, bussando più volte al portone di ingresso senza ricevere risposta. Gli agenti si sono fatti aprire il portone da alcuni condomini, anche loro preoccupati perchè da diversi giorni non avevano notizie dell'anziano e non lo avevano visto uscire dal suo appartamento.

Davanti alla porta della sua abitazione i poliziotti hanno suonato insistentemente e, dopo diverso tempo, la porta è stata aperta dall'anziano. L'uomo ha raccontato di non sentirsi particolarmente bene e di essere preoccupato da diversi giorni. Gli operatori, viste le condizioni di salute non ottimali, hanno allertato i soccorsi e l'80enne è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso necessari.