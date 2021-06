Il sasso si stacca durante il trekking, uomo colpito in pieno: corsa in ospedale

L'infortunato è stato soccorso dal personale Alpino che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, lo ha consegnato al 118 per il trasporto in ospedale

Stava facendo trekking lungo il percorso che porta alle Gole dell'Infernaccio quando un sasso si è staccato e lo ha colpito in pieno. Paura ieri pomeriggio, intorno le 17, nello splendido percorso sotto il Comune di Montefortino.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che insieme al Soccorso Alpino ha consegnato il ferito al personale del 118. Poi il trasporto in ospedale ma per fortuna il ferito non sarebbe in pericolo di vita.