Scontro durante la partita di rugby, 19enne ferito alla testa. Scattano i soccorsi: è in ospedale

ANCONA - Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito dopo uno scontro avvenuto durante una partita di rugby al campo della Palla Ovale, ad Ancona. Il giovane ha battuto violentemente la nuca ed è rimasto a terra disorientato. A dare il primo soccorso sono stati gli operatori del 118 presenti sul posto. Subito dopo è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha accompagnato il giovane atleta in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il ragazzo sta bene e non è in pericolo di vita.