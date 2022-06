Si tuffa davanti il Clandestino, batte la testa sullo scoglio e inizia a perdere sangue: paura in spiaggia

ANCONA - Paura verso mezzogiorno lungo la spiaggia di Portonovo, all'altezza del ristorante Il Clandestino. Un ragazzo di 29 anni, mentre stava giocando con alcuni amici, si è tuffato in acqua ed ha battuto violentemente il capo su uno scoglio. Il giovane si è provocato una profonda ferita alla nuca ed ha iniziato a perdere copiosamente del sangue. Alcuni bagnanti hanno subito allertato il 118. Sul posto è intervenuto il gommone di salvamento di Portonovo con gli operatori che hanno immobilizzato il ragazzo e lo hanno caricato al molo, per il successivo trasporto in ospedale con un codice di media gravità. Il 29enne si trova ora presso il nosocomio di Torrette e, per fortuna, non è in pericolo.