«Il mio amico non risponde», scattano i soccorsi ma la casa è vuota: stava passeggiando

«Aiutatemi, il mio amico non risponde e sono preoccupato». E' stata questa la chiamata al 118 da parte di un uomo, agitato dopo aver tentato invano di contattare un suo amico, residente a Collemarino. Subito scattata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Croce Gialla di Ancona e automedica. I pompieri hanno prima pensato di salire in casa utilizzando la scala, poi hanno deciso di entrare dal portone principale fornando l'ingresso. Dentro però non c'era anima viva: il proprietario era andato in città a fare una passeggiata e per questo non aveva risposto al telefono.