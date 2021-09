Si fermano in mare, imbarcano acqua e affondano: paura per una coppia

Solo l’intervento dei soccorsi ha evitato che l’uscita in barca per due turisti residenti in Belgio potesse trasformarsi in qualcosa di più grave. Dopo aver imbarcato acqua il mezzo si è spiaggiato per scongiurare il peggio

Un’uscita in barca che poteva assumere dei contorni molto brutti per una coppia di turisti residenti in Belgio quella che si è consumata qualche ora fa ad Ancona. Dopo essersi fermati dalle parti delle mura di Fincantieri, i due hanno scelto di non rientrare imbarcando una grande quantità d’acqua.

La situazione è poi peggiorata con il passare dei minuti, anche per il panico che ha iniziato ad assalire la coppia. Per via dell’acqua, il mezzo ha rischiato letteralmente di affondare se non fosse che spiaggiandosi ha consentito ai soccorsi di intervenire prontamente. I primi ad arrivare sul posto sono stati i ragazzi di Conero Boat, sempre pronti e celeri in questo genere di recuperi, seguiti dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto che ha chiesto lumi ai turisti sulla scelta di rimanere fermi in acqua e di non rientrare.Al momento non si segnalano feriti né problemi di inquinamento d’alcun tipo.

Questo il comunicato diffuso, invece, dalla Capitaneria di Porto: "Nel primo pomeriggio odierno è giunta presso la Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona sul numero di emergenza 1530 la richiesta di assistenza per un natante da diporto di circa 5,20 metri affondato in località “Grotta Azzurra” di Ancona con 2 (due) persone a bordo. In zona, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, sono state inviate la motovedetta CP 310 e due unità navali dei Vigili del Fuoco. L’equipaggio formato da due persone, in un primo momento in stato di agitazione, non ha riportato alcun trauma ed è stato tratto in salvo e recuperato dalla parte rocciosa ove autonomamente aveva trovato riparo. Sono in corso le attività di recupero del natante affondato".