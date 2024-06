L'imbarcazione va in avaria, equipaggio in difficoltà: devono intervenire i sommozzatori

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 per un'imbarcazione in avaria nel tratto di mare antistante Falconara. Sul posto i Sommozzatori ed il Nucleo Nautico dei vigili del fuoco. La squadra dei pompieri ha raggiunto il natante portandolo al traino fino al porto turistico di Ancona. Nessuna conseguenza per il personale a bordo.