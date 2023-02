Cammina in stato confusionale all'interno della galleria: soccorso nella notte un 70enne

ANCONA - Passeggia all'interno della galleria Risorgimento in stato confusionale. E' quanto successo nella notte ad un 70enne che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto, poco dopo le 5, l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori del 118 hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette per degli accertamenti. Non è in pericolo di vita.