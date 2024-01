Cade in casa e non riesce più a rialzarsi, paura nella notte per un'anziana

ANCONA - Cade in casa ma riesce a raggiungere un telefono e far scattare i soccorsi. Paura nella notte per un'anziana di 83 anni, residente in un appartamento di via Panoramica.

La donna, non riuscendo più a rialzarsi, è rimasta per ore distesa sul pavimento. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. L'anziana è stata raggiunta passando da una finestra e poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette per degli accertamenti. Non è in pericolo.