Paura al porto per una turista, cade mentre viaggia in crociera: corsa in ospedale

ANCONA - Cade all'interno della crociera e si rompe un braccio. La nave arriva al porto di Ancona e la donna, originaria degli States, finisce in ospedale. E' quanto successo nella notte lunedì e martedì.

I soccorsi sono scattati in mattinata alla banchina 15. La straniera è stata caricata a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e trasportata all'ospedale regionale di Torrette dove verrà operata. Non è in pericolo di vita.