Pedana disabili danneggiata, portare in ospedale la quasi centenaria è un'impresa: ad aiutare l'ambulanza arrivano i vigili del fuoco

ANCONA - Il soccorso a una donna di quasi 100 anni è più difficile del previsto. Motivo? La pedana per i disabili è rotta e ha ostruito la scalinata. Per i volontari della Croce Gialla è stato problematico portare l’anziana in ospedale. In supporto, nel condominio di via Isonzo, sono arrivati i vigili del fuoco.

Impossibile, infatti, accedere alle scale condominiali e soprattutto scendere con la signora. Alla fine, grazia anche ai pompieri, tutto si è risolto e la signora è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.