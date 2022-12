«Aiuto sto morendo». Polizia sfonda la porta di casa e trova un'anziana da sola, malata di Alzheimer, a terra

ANCONA – Era caduta per terra, chissà da quante ore, quando dei passanti hanno udito le grida di una donna, dalla strada, provenire da una palazzina. «Aiuto sto morendo», urlava una voce femminile. Sembrava disperata così, nella notte, hanno chiamato la polizia e sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti. Gli agenti si sono fatti tutti i piani del condominio per capire da dove provenissero quelle grida continue trovando l'appartamento giusto. La donna, 86 anni, malata di Alzheimer, era sola in casa ed era caduta per terra. Urlava ma non riusciva ad aprire la porta agli agenti che alla fine, per entrare, l'hanno dovuta sfondare. L'anziana è stata trovata sul pavimento, dopo una brutta caduta, era spaventata e confusa ma in buona salute. La polizia ha chiamato il 118 e una ambulanza è arrivata con il personale sanitario per ulteriori controlli. L'86enne è stata poi affidata al figlio chiamato dalla polizia.