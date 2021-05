Scivola lungo il sentiero: il Soccorso Alpino salva una 59enne escursionista

Stava facendo una piacevole passeggiata domenicale lungo il sentiero dell’Aquila in località Pierosara di Genga quando ieri, verso le 13, una donna di 59 anni di Senigallia è scivolata, cadendo e procurandosi una lesione ad una gamba.

Dopo la caduta la 59enne non riusciva più a continuare a piedi e così sono stati allertati i soccorsi. Dalla centrale operativa è stata attivata l'ambulanza del 118 di Serra San Quirico, accorsa sul posto insieme al Nucleo dei carabinieri di Genga. La squadra di Ancona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnata nella due giorni di esercitazione a Belvedere di Fabriano, si è portata sul luogo dell'incidente e raggiunto la ferita, ha provveduto a metterla in sicurezza insieme al personale del 118, per poi recuperala sul posto con l'eliambulanza del 118. La paziente è stata imbracata dal tecnico elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, caricata sull'elicottero e trasportata all'ospedale di Fabriano.