«Aiutatemi per favore, sono qui». Soccorso un 80enne in stato confusionale restato chiuso in casa

ANCONA – Ad allertare le forze dell’ordine nel corso della notte diverse segnalazioni giunte alla centrale operativa, che riferivano di una persona in difficoltà la quale chiedeva aiuto dall'interno di un appartamento nei pressi del Parco della Cittadella. Sono state alcune persone scese in strada ad indicare agli agenti giunti sul posto una palazzina dalla quale si sentiva nitidamente una richiesta di aiuto («Aiutatemi per favore, sono qui»).

Individuata l’abitazione, i poliziotti sono riusciti a comunicare con l’uomo all’interno della casa, un anziano di circa 80 anni, che ha spiegato di avere delle difficoltà a muoversi ma di essere in grado di raggiungere una finestra dalle quale avrebbe lanciato le chiavi della porta per consentire agli agenti di entrare nell’appartamento. Mentre alcuni poliziotti lo tranquillizzavano parlandogli, gli altri hanno recuperato le chiavi e fatto ingresso nell'abitazione. L’anziano signore ha riferito di non ricordare bene cosa fosse successo ma era fortunatamente in buone condizioni di salute ed era nel frattempo riuscito a rialzarsi. I poliziotti hanno quindi atteso il personale sanitario precedentemente allertato che ha poi fornito all’uomo tutte le cure necessarie.