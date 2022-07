Non ha soldi per mangiare, entra in un condominio e rischia di svenire: i residenti gli portano del cibo

ANCONA - Talmente debilitato dal caldo e dalla fame da addormentarsi all'interno dell'androne di un condominio. E' quanto successo stamattina, in uno stabile di via delle Grazie, ad un tunisino di 20 anni. I primi a soccorrerlo sono stati gli operatori della Croce Gialla di Ancona, allertati da alcuni condomini. Proprio quest'ultimi lo avevano trovato quasi allo stremo, mentre dormiva a terra. Non riuscendo a svegliarlo i residenti hanno avvisato il 118, intervenuto poco dopo con la Croce Gialla e l'automedica. A quel punto il ragazzo è stato aiutato e poco dopo si è ripreso. Una storia ancora di più a lieto fine visto che alcuni residenti hanno poi deciso di prepargli del cibo.