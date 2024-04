ANCONA - La Croce Gialla di Ancona è intervenuta in tre soccorsi avvenuti nella serata di ieri. Il primo episodio si è verificato in Piazza Roma, dove una donna di circa 70 anni, di origini straniere, è caduta non riuscendo più a rialzarsi. Secondo quanto riportato dalla stessa donna, la caduta è stata causata dal fatto che una bancarella aveva lasciato dei ferri a terra. Gli operatori della Croce Gialla l'hanno trasportata in ospedale per le necessarie cure mediche.

Il secondo caso ha avuto luogo in un condominio nella zona di Pinocchio, dove due volanti della questura sono intervenute per un uomo di 50 anni. L'uomo, dopo aver giocato a calcio al parco, ha mostrato segni di aggressività, minacciando una giovane con un oggetto contundente trovato nel suo zaino. Successivamente, l'uomo, pentitosi delle sue azioni, si è autodenunciato alla polizia. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Torrette.

Il terzo incidente ha richiesto l'intervento della Croce Gialla attorno a mezzanotte lungo il Viale della Vittoria. Si tratta di un minore, prossimo ai 18 anni, coinvolto in un abuso etilico. Gli amici hanno prima allertato i soccorsi e poi lo hanno lasciato da solo. Dopo aver tranquillizzato il ragazzo, gli operatori del 118 hanno atteso l'arrivo dei parenti che lo hanno riportato a casa.