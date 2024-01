Vanno in ipotermia mentre dormono al Passetto: soccorsi due giovani

ANCONA - Due ragazzi di 25 e 27 anni sono stati soccorsi questa notte nel bivacco che si trova davanti all'ascensore del Passetto. Entrambi hanno avuto un principio di ipotermia lamentando dolore ad una gamba e febbre. Si tratta di due pakistani richiedenti asilo politico. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno faticato e non poco, a causa del mare mosso con l'acqua che arrivava fino al camminatoio, per soccorrere i due e trasportarli in ospedale per accertamenti. Non sono gravi.