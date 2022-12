Stremati dalla fame e dal freddo mentre aspettano davanti alla questura, in tre in ospedale

ANCONA - Stremati dalla fame e dal freddo dopo ore di attesa, la Croce Gialla soccorre tre pachistani davanti alla Questura. Questa mattina alle 11 aspettavano, come in tanti e in diversi giorni, di poter entrare negli uffici per perfezionare l’iter di richiesta di protezione internazionale. L’ambulanza li ha portati a Torrette. Intervento simile anche a Collemarino per un altro senza fissa dimora, soccorso questa notte e salvato dal freddo.