Ragazzo di 23 anni si sente male in spiaggia del Frate, scatta l'allarme: arriva l'idroambulanza

NUMANA - Un turista di 23 anni è stato soccorso mentre si trovava lungo la spiaggia del Frate. Il giovane è stato colto da un improvviso malore, sotto gli occhi degli altri bagnanti. I soccorritori della Croce Rossa di Ancona sono intervenuti con l'idroambulanza, arrivando proprio sul luogo del malore. Valutate le condizioni del paziente e grazie all'aiuto dei bagnini, gli operatori della CRI hanno trasportato il 23enne presso il porto di Numana dove ad attenderli c'era un'ambulanza territoriale. Il turista si trova ora in ospedale per accertamenti ma non è in pericolo di vita.