Raffica di malori nella spiaggia di San Michele, sul posto l'idroambulanza: tre bagnanti in ospedale

SIROLO - Tre malori nell'arco di pochi minuti lungo la spiaggia di San Michele. Si tratta di tre turisti soccorsi nel primo pomeriggio di oggi dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Due di loro lamentavano vari dolori addominali mentre per il terzo si è trattato di lipotimia.

I soccorritori, nonostante il mare mosso, sono riusciti a recuperare i pazienti mediante il supporto dei dispositivi a bordo dell'idroambulanza. Poi per i tre è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Il servizio è avvenuto in collaborazione con guardia spiaggia locali, Guardia Costiera e CO 118.