Cade dalla barca e si ferisce perdendo molto sangue: scattano i soccorsi al Passetto

L'uomo, classe 1942, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e dai vigili del fuoco. Per lui necessario il trasporto in ospedale

ANCONA - Stava rientrando a bordo della propria barca quando, per cause da chiarire, è scivolato e si è provocato una profonda ferita. Lui, un uomo classe 1942, ha iniziato a perdere molto sangue e per questo è stato necessario l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco.

E' questo quanto successo in mattinata lungo la spiagga del Passetto, sotto la piscina comunale. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio del gommone dei vigili del fuoco, lo hanno trasportato con un codice giallo avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Durante il tragitto l'emorragia è stat bloccata per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita.