Cade dalle scale del molo e finisce in acqua, paura al Mandracchio: scattano i soccorsi

ANCONA - Beve talmente tanto da cadere dalle scale del molo e finire in acqua. Paura nel pomeriggio di ieri, al Mandracchio, per un algerino di 67 anni, senza fissa dimora. L'uomo è caduto in acqua e per lui è stato necessario l'intervento della guardia costiera e della guardia di finanza. Sul posto anche la Croce Rossa di Ancona che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Per lui un trauma ed un'ipotermia. Durante il trasporto è stato sedato. Non è, per fortuna, in pericolo di vita.