Paura al Parco della Cittadella, 23enne accusa un malore mentre si allena: i passanti danno l'allarme

ANCONA - Un ragazzo di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato colto da un malore mentre si allenava al parco della Cittadella. Il soccorso è scattato questa mattina ed è stato possibile grazie ad alcuni passanti che hanno subito allertato il 112. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il giovane al loro arrivo per fortuna si era già ripreso. I sanitari lo hanno caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette.

Ricordiamo che il parco della Cittadella ha riaperto lo scorso 22 giugno dopo 41 giorni di chiusura forzata a causa della presenza di un cinghiale.