Malori per il caldo e infortuni, raffica di interventi: 17enne soccorso con il quad in spiaggia

Mattinata di malori e infortuni. Intorno alle 9,30 la Croce Gialla di Ancona è intervenuta alla stazione ferroviaria per soccorrere un 19enne di origini napoletane. Un giovane è stato rinvenuto privo di sensi da alcuni passeggeri tra i seggiolini di un treno appena arrivato alla stazione dorica. Il 19enne è stato trasferito subito al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità. Si ipotizza un abuso di alcol.

Poco dopo, alle 11,30, un uomo di 77 anni residente ad Ancona ha accusato un malore lungo lo stradello che dalla piscina del Passetto porta alla spiaggia. A metà del tragitto, infatti, si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi. L'anziano è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice di media gravità dall'equipe della Croce Gialla. Malore causa caldo anche sulla spiaggia di Palombina. Un ragazzo di 17 anni si trovava sotto l'ombrellone quando ha accusato un malore. E' stato soccorso con il quad in dotazione alla Croce Gialla insieme all'automedica arrivata sul posto. Il giovane si è poi parzialmente ripreso.

Sirene accese anche in via Salvoni dove un 87enne ha avuto un malore in strada. E' stato trasferito con un codice di media gravità al pronto soccorso geriatrico dell'Inrca di Ancona. Intorno alle 12, poi, ancora un intervento. Questa volta ad essere in difficoltà una donna di 85 anni, caduta in strada in via Maggini mentre stava buttando l'immondizia. Sarebbe inciampata procurandosi un trauma facciale e alla gamba. Anche lei si trova al pronto soccorso di Torrette.