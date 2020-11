Polveri sottili, i vecchi diesel fermi due giorni a settimana

JESI - Circolazione interdetta ai vecchi diesel il lunedì e venerdì a fasce orarie. L’ordinanza entrerà in vigore venerdì prossimo 27 novembre e durerà fino al 31 dicembre. Il provvedimento è stato adottato dopo che, sulla base delle verifiche della centraline di rilevamento delle polveri sottili, a Jesi si è superato nel corso di questo 2020 per 15 volte il valore limite giornaliero fissato in 50 microgrammi per metro cubo.

La legge prevede sforamenti per un massimo di 35 giorni l’anno e per questo l’Amministrazione comunale, nel rispetto dei “Provvedimenti per la riduzione della concentrazione delle polveri sottili PM10 in aria ambiente”, ha disposto in via precauzionale questa prima azione che interesserà il territorio urbano. Dunque il lunedì ed il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, la circolazione sarà interdetta ai veicoli diesel pre euro, euro 1 ed euro 2 sprovvisti di filtro antiparticolato (compresi ciclomotori e moto pre euro). Per i veicoli commerciali leggeri, quelli con un peso inferiore ai 35 quintali, la limitazione si ferma ad euro 1.

Nell’ordinanza - consultabile sulla rete civica - sono indicate tutta una serie di eccezioni per categorie (forze dell’ordine, medici, mezzi di pronto intervento vari, ecc.) che avranno libera circolazione anche nelle fasce orarie indicate.